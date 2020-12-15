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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 13:30

Работники Кольской АЭС стали героями фотопроекта, посвященного Дню энергетика и 100-летию плана ГОЭЛРО

В Мурманске стартовал фотопроект «проСТО», посвященный Дню энергетика и вековому юбилею плана электрификации России – ГОЭЛРО.

Проект «проСТО» - это серия профессиональных фотопортретов сотрудников энергетических предприятий Мурманской области. Он организован Минэнерго и ЖКХ Мурманской области совместно с энергетическими компаниями региона - Кольской АЭС, филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1», АО «Мурманская ТЭЦ», АО «АтомЭнергоСбыт», АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мончегорские электрические сети», Мурманским филиалом «Россети Северо-Запад».

Среди героев фотопроекта – четыре работника крупнейшего энергетического предприятия Заполярья - Кольской атомной станции. Это инженер реакторного цеха Илья Бутяев, старший машинист турбинного цеха Антон Николаев, лаборант химического анализа химического цеха Оксана Потоцкая, и старший электромонтёр электрического цеха Антон Саратовский.

«Мы с большим удовольствием поддержали этот проект, формирующий современный образ энергетика-профессионала, настоящего мастера своего дела и, в то же время, наследника славных традиций, заложенных в годы реализации знаменитого плана ГОЭЛРО. Фотопортреты наших коллег получились яркими и динамичными. Кроме того, они открывают возможность увидеть героев в рабочей обстановке, остановить взгляд на деталях, отражающих сложный производственный процесс. Думаю, что особенно интересно посмотреть эти фото будет молодежи - тем, кому вот-вот предстоит определяться с выбором профессии», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, ознакомиться с фотографиями и информацией об их героях можно до 28 декабря в ТРК «Мурманск Молл», а также на сайте проекта.

 

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