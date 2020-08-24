Работники Кольской АЭС стали призерами «AtomSkills»

По итогам престижных соревнований машинист-обходчик по турбинному оборудованию Иван Сергунов удостоен серебряной награды в компетенции «Технологические системы энергетических объектов», а электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений отдела радиационной безопасности Виталий Телегин выиграл бронзовую медаль в компетенции «Электроника».

Ещё одну награду серебряного достоинства в копилку команды Мурманской области принесла инженер-системотехник подрядной организации Кольской АЭС АО «КОНСИСТ ОС» Ирина Константинова, ставшая призером в компетенции «Информационная безопасность».

«Быть в числе лучших на чемпионате профессионального мастерства – это не только большой успех, но и свидетельство высочайшего уровня профессиональной квалификации работников, обеспечивающих безопасную и надежную работу нашей атомной станции. Поздравляем наших коллег, желаем им новых побед и достижений», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике «WorldSkills» – «AtomSkills-2020» в этом году был особенным: проходил в онлайн-формате почти целый месяц и стал открытым для всех желающих в возрасте старше 18 лет. В состязаниях приняли участие более 1100 человек из 48 российских регионов, среди которых были не только сотрудники предприятий контура «Росатома», но и студенты вузов и колледжей, а также представители других промышленных компаний.

По итогам конкурсной оценки, в которую были вовлечены 173 эксперта Госкорпорации «Росатом» 36 участников чемпионата стали обладателями золотых медалей, 105 – серебряных и 99 – бронзовых.

Результаты «AtomSkills» значительно повышают престиж и статус рабочих профессий, а для сотрудников «Росатома» – это серьёзный шанс войти в состав сборной команды и принять участие в Национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech».