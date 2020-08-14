Работники Кольской АЭС участвуют в акции «Доброе первое сентября»

В Полярных Зорях стартовала благотворительная акция, в рамках которой перед началом нового учебного года все желающие могут приобрести школьные принадлежности для ребят, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.

На Кольской атомной станции и в городских торговых комплексах установлены специальные боксы, куда любой желающий может положить канцелярские принадлежности: дневники и пеналы, линейки и циркули, ручки и тетради, цветные карандаши и многое другое. Более крупные предметы, а также школьные рюкзаки, одежду и обувь можно передать в городской Центр социального обслуживания.

«Работники атомной станции всегда с большим желанием участвуют в благотворительных акциях и проектах, направленных на помощь конкретным людям. К примеру, по итогам участия кольских атомщиков в проекте «Мегаватт здоровья» на оздоровление тяжелобольных детей из Полярных Зорь в этом году была направленна сумма в 1 миллион рублей», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Акция «Доброе первое сентября» продлится до конца августа, после чего работники Кольской АЭС и службы социальной поддержки с соблюдением строгих санитарных правил передадут школьникам несколько десятков наборов для учебы.