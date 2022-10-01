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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 15:00

Работники Кольской АЭС высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны

Сотрудники Специальной пожарно-спасательной части №6 Кольской АЭС и ветераны города Полярные Зори приняли участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы». Акция проходит в рамках всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», неравнодушные люди по всей стране высаживают деревья в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

В городе Полярные Зори возле Информационного центра Кольской АЭС заполярные активисты высадили саженцы барбариса и калины. В этом году героями проекта стали Вера Степановна Иванова, Анна Александровна Филинцева и Константин Петрович Соколов. Рядом с основанием растений установлены мемориальные таблички с их именами.

Прошлогодние деревья, которые также были посажены в честь ветеранов Колядука Ивана Яковлевича, Бычкова Николая Григорьевича и Булганина Дмитрия Константиновича, прижились на Кольской земле и уже второй год радуют глаз жителей Полярных Зорь. Они растут на территории Лаборатории внешней дозиметрии Отдела радиационной безопасности Кольской АЭС.

«Высадка зеленых памятников стала хорошей традицией в нашем городе, знаком благодарности современников подвигу ветеранов Великой Отечественной войны», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В рамках экологического субботника «Зелёная Россия» работники Кольской АЭС не только озеленяют территории, но и наводят порядок в Полярных Зорях, посёлках Африканда и Зашеек. Руководители Кольской АЭС одной дружной командой облагородили территорию парковки у медико-санитарной части №118.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, директор Кольской АЭС Василий Омельчук призвал всех жителей города не оставаться равнодушными и потрудиться ради создания благоприятной среды: «Дорогие земляки, наша с вами задача сделать город еще чище и уютнее, чтобы мы всегда оставались лидерами и примером для других муниципальных образований. У всех нас должна быть внутренняя потребность наводить уборку на территориях хотя бы несколько раз в год».

Инициативу работников Кольской АЭС ежегодно поддерживают более 1000 человек – представители профсоюзных, подрядных и городских организаций, ветераны Кольской АЭС.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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