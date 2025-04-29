Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда

С 21 по 25 апреля 2025 года на площадке Московского филиала «Технической академии Росатома» проходил заключительный этап XIX дивизионального конкурса по охране труда АО «Концерн Росэнергоатом», приуроченный к Всемирному дню охраны труда.

Кольскую АЭС представляли победители отборочного этапа старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Дмитрий Бакшеев и ведущий инженер по управлению реактором Алексей Толстопятов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в этом году участники конкурса имели возможность выбрать лигу в зависимости от уровня своей подготовки. Организаторы разработали задания, направленные на знание теоретических основ в области охраны труда, демонстрацию осознанной приверженности безопасности, принятие быстрых решений, а также проявление творческих и коммуникационных способностей.

В ходе состязаний по оказанию первой помощи конкурсантам предстояло справиться с пятью различными ситуациями, включая групповой несчастный случай с четырьмя пострадавшими в результате поражения беспилотным летательным аппаратом. Участники должны были продемонстрировать не только навыки оказания первой помощи, но и умение предоставлять психологическую поддержку.

По итогам конкурса в первой лиге второе место занял Алексей Толстопятов, а во второй лиге первое место занял Дмитрий Бакшеев. Кроме того, впервые в рамках конкурса был проведен отдельный конкурс среди экспертов, сопровождающих участников, где инспектор по охране труда и технике безопасности Кольской АЭС Екатерина Баган заняла первое место.

«Участие в конкурсе является ярким примером того, как развитие компетенций напрямую влияет на укрепление безопасности и надежности атомной станции. Мы гордимся тем, что наши сотрудники активно совершенствуют свои навыки и знания в такой важной области, как охрана труда», – отметил начальник отдела охраны труда Кольской АЭС Антон Поликанов.

Всемирный день охраны труда является ежегодным мероприятием, которое проводится 28 апреля в рамках Международной организации труда (МОТ) с целью повышения осведомленности о важности безопасности и гигиены труда. С 2003 года Всемирный день охраны труда стал традиционным для всех атомных станций концерна «Росэнергоатом».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.