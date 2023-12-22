Работники компании АО «Мурманэнергосбыт» в свой профессиональный праздник принимали поздравления

Торжественное собрание коллектива прошло на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. В нём принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

В своём поздравлении он отметил важность бесперебойной работы всех систем теплоэнергетического комплекса региона:

– Вы работаете в одной из самых значимых и сложных отраслей экономики, многие годы снабжая теплом предприятия, города и посёлки Мурманской области, что для жителей Севера крайне необходимо. Сегодня зона вашей ответственности – теплоэнергетическое хозяйство почти всего Кольского Заполярья, ремонты и содержание оборудования и сотен километров тепловых сетей. Ваша компания может гордиться уже сложившимися трудовыми традициями и коллективом единомышленников, усилиями которых успешно решается главная задача – обеспечение нормального ритма жизни заполярных городов. Примите искреннюю благодарность за напряженный, самоотверженный труд. Уверен, что ваша настойчивость, неравнодушие и профессионализм, вера в свои силы, стремление сделать жизнь на Севере теплее и лучше приведут к намеченным целям.

Парламентарий вручил мастеру по ремонту электрооборудования Мурманской теплосети Егору Гусеву награду Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в жизнеобеспечение города Мурманска. Руководителю компании «МЭС», заместителю председателя профильного комитета областной Думы Алле Истоминой Владимир Мищенко выразил благодарность за весомый вклад в развитие энергетического комплекса региона и пожелал всем заполярным теплоэнергетикам дальнейших профессиональных достижений и безаварийной работы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/61c/v87o1k2kevj29jx3141wlnuo7rjjmc5n.jpg