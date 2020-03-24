Работники ММТП отмечены в конкурсе СУЭК «Кодекс в помощь»

Работники Мурманского морского торгового порта отмечены в конкурсе «Кодекс в помощь», который проводила Сибирская угольная энергетическая компания. Конкурс был посвящен разбору и анализу различных этических ситуаций, возникающих в рабочем процессе. При этом сотрудники должны были опираться на свой опыт и кодекс корпоративной этики СУЭК.

Предложенные в рамках конкурса кейсы касались повышения эффективности производственных процессов, поддержки инициатив и новаторства, определения баланса между общественными и личными ценностями и др.

Как отметили организаторы, конкурс показал, что его участникам - работникам СУЭК любые дилеммы по плечу.

АО «Мурманский морской торговый порт» в конкурсе представляли кладовщик грузового района № 2 Надежда Фролова и групповой механик комплекса механизации БТО 7 Виталий Благов. Они были отмечены в числе лучших и удостоены дипломов конкурса и ценных подарков, предоставленных СУЭК.