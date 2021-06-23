Работники ММТП зажгли «Свечу памяти» на полуострове Рыбачий

Патриотическую акцию, приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны, провели работники АО «Мурманский морской торговый порт». В течение двух дней они совершили велопробег общей протяженностью 120 километров по полуостровам Средний и Рыбачий. Его целью стал «Памятник на братской могиле морским десантникам на п-ове Рыбачий», над которым шефствуют мурманские портовики. Мемориал расположен в труднодоступном месте в самом центре полуострова на горе Переметной. После велопробега по местам боев портовики почтили память погибших воинов и зажгли «Свечу памяти». Мемориал на полуострове Рыбачий стал одной из самых северных географических точек, где состоялась общероссийская акция.

«Маршрут велопробега достаточно сложный. Но участники справились с ним, даже, несмотря на непростые погодные условия. Это позволило ещё больше почувствовать, в каких тяжелейших обстоятельствах сражались и побеждали наши солдаты на самом севере линии фронта», - отметил руководитель велопробега начальник отдела режима и транспортной безопасности АО «ММТП» Александр Брожик.

Акция «Свеча памяти» на полуострове Рыбачий прошла при поддержке администрации АО «Мурманский морской торговый порт», Спортивного комитета предприятия, технической помощи «Марафон север». В ней приняли участие Надежда Малинникова, Ольга Оралова, Оксана Фатыхова, Александр Брожик, Павел Мерников, Станислав Сороченко, Дмитрий Ищенко и Сергей Пашков, а также участники поискового отряда Мурманского морского торгового порта «Подводник» и сотрудники АО «ММТП»: Олег Янковец, Вячеслав Черницов, Алексей Овчинников.

Напомним, монумент морским пехотинцам на полуострове Рыбачий увековечил память о 12-й морской бригаде, принимавшей участие в десанте на мыс Пикшуев. В годы Великой Отечественной войны там располагался мощный опорный пункт немецко-фашистских захватчиков. Враг контролировал движение судов в Мотовском заливе и лишал порт Мурманск поставок грузов по ленд-лизу. Благодаря специальной операции, нашим десантникам удалось захватить вражеский пункт, обеспечить безопасное судоходство и получить важные сведения о системе обороны противника. В братской могиле у памятника захоронены солдаты и офицеры 12-ой бригады морской пехоты, погибшие во время десанта на мыс Пикшуев. Памятник был открыт в 1947 году, а 40 лет спустя, сотрудники Мурманского морского торгового порта установили мемориальную плиту с именами погибших. В 2020 году участники поискового отряда АО «ММТП» провели ремонт памятника.

Фото Сергея ПАШКОВА.