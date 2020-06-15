Работники Мурманского морского торгового порта провели «День сирени»

Сотрудники Мурманского морского торгового порта провели традиционную ежегодную акцию в преддверии Дня России по озеленению припортовой территории – «День Сирени». В мероприятии принял участие генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Традиционная акция АО «ММТП» по озеленению городских территорий проходит уже пятый год. Мурманские портовики высадили сотню новых саженцев Венгерской сирени, специально адаптированных для сурового заполярного климата, на территории прилегающей к градообразующему предприятию – улице Припортовой вблизи домов 20 и 22. Предварительно специалисты комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» подготовили площадку для высадки растений и завезли плодородный грунт.

«Акция «День сирени» уже давно стала доброй традицией Мурманского морского торгового порта и важной частью масштабной экологической программы предприятия. За несколько лет активного участия в мероприятиях по озеленению, мы высадили порядка 1000 различных деревьев и кустарников на территории города», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Стоит отметить, что подросшие кустики, посаженные мурманскими портовиками в прошлом и позапрошлом году, украшают парковую зону в районе Семеновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия», а также детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам cоветского Заполярья».

В ближайшее время сотрудники Мурманского морского торгового порта планируют высадить порядка 20 саженцев новых растений у регионального Центра социальной помощи семье и детям, 100 елей на территории предприятия, а также цветы в скверах портовиков и морского вокзала.