Работники Мурманского морского торгового порта в числе первых присоединились к общегородской акции «Зелёный рекорд»

В её рамках они высадили сто кустов шиповника на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Специалисты подобрали 50 кустов розового цвета и 50 – белого. Шиповник адаптированы к условиям Севера.

Заместитель исполнительного директора по капитальному строительству - директор по развитию Алексей Побединцев не сомневается, что, когда они дадут первые цветы, это будет очень красиво.

«Мы высаживаем кусты шиповника в знаковом для всех мурманчан месте – у мурманского Алёши. Благодаря активной работе, в том числе, со стороны Мурманского морского торгового порта, здесь с каждым годом становится все больше зеленых насаждений. Так что доброе отношение, которое мы вкладываем во все, что делаем, приносит свои результаты», - сказал А. Побединцев.

Напомним, что в начале лета этого года портовики уже высаживали у комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» сирень, которая благополучно прижилась и уже цвела в этом году. В рамках акции «Зелёный рекорд-2022» специалисты Мурманского морского торгового порта также отвезли 150 саженцев сирени для высадки в сквере у Ледового озера, в зелёной зоне на перекрестке Кольского проспекта и ул. Капитана Орликовой и в мурманские детские сады №№27, 87, 138.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250172%2Fwall-149919532_2751