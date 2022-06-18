Работники оценили поведение своих руководителей в кризис и нестабильное время

Кризис — это возможность для руководителя прокачать свой имиджевый и социальный лидерский капитал. Исследование hh.ru, проведение среди почти 500 компаний в очередной раз подтвердило важность роли и личности лидера в турбулентное время, а также то, что работники очень внимательно оценивают своих руководителей. Так, 34% россиян отметили, что поведение и поступки руководства их компаний было «НЕ вдохновляющее и НЕ ответственное».

33% россиян оценили поведение своих руководителей в кризисное время как «вдохновляюще и ответственное» - итоги опроса hh.ru.

Кризис — это возможность для руководителя прокачать свой имиджевый и социальный лидерский капитал. Исследование hh.ru, проведение среди почти 500 компаний в очередной раз подтвердило важность роли и личности лидера в турбулентное время, а также то, что работники очень внимательно оценивают своих руководителей. Так, 34% россиян отметили, что поведение и поступки руководства их компаний было «НЕ вдохновляющее и НЕ ответственное».

33% наоборот отмечают позитивное и ответственное поведение руководства. Между тем 21% на момент опроса не знали, как оценить поведение начальства в кризис. А 2% просто признались, что не знают, кто их руководитель.

Интересно, что чаще всего не знают, как верно оценить поведение начальства в нестабильное время представители сферы ретейла (39% представителей этой сферы дали именно такой ответ). На втором месте по растерянности, как оценить руководство и их стратегию поведения в кризис – работники из финансового сектора (35%).

Наибольшую долю положительных ответов «Во время кризиса у моего руководства вдохновляющее и ответственное поведение» дали респонденты из ИТ-сектора (31%) и строительной отрасли (33%) (наглядно на диаграмме).