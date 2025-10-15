Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона принимают поздравления

В Мурманске прошёл торжественный вечер, посвящённый профессиональному празднику работников сельскохозяйственной отрасли. Заполярных аграриев поздравили спикер областной Думы Сергей Дубовой и заместитель губернатора Ксения Зинатуллина.

Парламентарий, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что каждый из работников сельского хозяйства вносит большой вклад в развитие отрасли, продовольственную безопасность нашего региона, благополучие тысяч заполярных семей:

– Этот нелёгкий и очень востребованный труд заслуживает глубокого уважения и признательности. То, что вы делаете – это настоящий подвиг, который вы совершаете ежедневно в суровых условиях Севера, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Благодаря вашему упорству, терпению, любви к родной земле и своему делу на наших столах появляются свежие продукты высочайшего качества. Особая благодарность – работникам перерабатывающей промышленности. Ваше мастерство, внедрение современных технологий позволяют сохранить богатство, выращенное на северной земле, превращая его во вкусные и полезные продукты, которые знают и ценят даже за пределами нашего региона. Вы – золотой фонд и опора нашего края, люди настойчивые и сильные духом, чей труд воспитывает в подрастающем поколении уважение к земле и национальным традициям.

Почётные гости мероприятия выразили благодарность за преданность профессии ветеранам отрасли и пожелали всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в работе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33247/