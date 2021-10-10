Работники сельского хозяйства могут заработать до 200 тысяч рублей

Во второе воскресенье октября работники фермерских хозяйств, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, ученые-аграрии, работников пищевой и перерабатывающей индустрии отмечают свой профессиональный праздник. Эксперты hh.ru проанализировали более 6 тысяч вакансий и порядка 8 тысяч резюме, открытых в сельскохозяйственной сфере России за последнее время.

С начала года российские компании в поисках новых работников разместили более 35700 вакансий в сельскохозяйственной сфере, что на 49% больше, чем годом ранее и на 90% больше, чем в 2019 году. При этом лидирует по спросу на работников Краснодарский край, Москва и Московская область, Воронежская, Белгородская и Ростовская области. Северная столица также попала в топ по востребованности таких специалистов (более 840 с начала года), при этом число сельскохозяйственных вакансий выросло на 37%. Между тем соотношение числа вакансий и резюме (около 1,3 резюме на одну вакансию), говорит о том, что в сельскохозяйственной сфере России сложился серьёзный дефицит кадров.

Самыми востребованными на данный момент остаются агрономы (13% вакансий от общего числа по стране), ветеринары, а также инженеры (подробнее на диаграмме).

При этом, несмотря на увеличивающийся спрос на сотрудников, средняя предлагаемая зарплата прирастает медленно – лишь на 2% за год с 40 тысяч до 40750 рублей в целом по стране. Между тем работодатели предлагают и более высокооплачиваемые вакансии для соискателей в сельском хозяйстве. За последний месяц зарплату от 140 тысяч до 315 тысяч рублей можно найти в 4% предложений в сельскохозяйственной отрасли:

заместитель директора (по животноводству), https://spb.hh.ru/vacancy/48584582, до 230 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург;

ведущий инженер-конструктор сельскохозяйственных машин, https://spb.hh.ru/vacancy/48037473, до 200 000 руб. на руки, Москва;

Менеджер по закупкам не импортных овощей и фруктов, https://spb.hh.ru/vacancy/48357710, до 150 000 руб. на руки, Санкт-Петербург;

ветеринарный врач, https://spb.hh.ru/vacancy/48264654, Одинцово, от 113 000 руб. до вычета налогов;

главный агроном, https://spb.hh.ru/vacancy/38633183, до 200 000 руб. на руки, Краснодар;

директор птицефабрики, https://spb.hh.ru/vacancy/45689276, от 120 000 руб. до вычета налогов, п. Пролетарский (Московская область);

главный инженер по эксплуатации тепличного комплекса, https://spb.hh.ru/vacancy/48152064, до 250 000 руб. на руки, Владивосток;

сыродел, https://spb.hh.ru/vacancy/48340846, до 200 000 руб. до вычета налогов, д. Благовещенье (Московская область);

Заместитель директора организации (по ветеринарии), https://spb.hh.ru/vacancy/48026216, до 230 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург;

машинист бульдозера, https://spb.hh.ru/vacancy/46884582, до 170 000 руб. на руки, Москва.

«Последние исследования показывают, что работники производственной сферы и в том числе из сельского хозяйства по итогам третьего квартала в 72% случаев не ощущают угрозу увольнения в ближайшее время. При этом каждый пятый из данной сферы уверен, что найти работу в его профессиональной области достаточно просто. Исследование также показывает, что у 8% представителей производственной и сельскохозяйственной сферы кроме основной работы имеют и подработку, ещё 25% нуждаются в подработке и ищут её», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.