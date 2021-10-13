Работники СЗФО определились с перечнем наиболее престижных профессий

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО, чтобы выяснить, какие профессии они считают наиболее привлекательными.

На первом месте по привлекательности у жителей СЗФО в отличие от петербуржцев оказалась не профессия ИТ-специалиста, а инженера - 33% против 31% по СЗФО. Петербуржцы выбирают специальность ИТ-специалиста в 44% случаев. Интересно, что данная профессия более привлекательна для мужчин-респондентов (51%), чем для женщин-респондентов (25%). С другой стороны, специальность психолога (23%), маркетолога и PR-специалиста (25%) более привлекательны по мнению женщины, прошедших опрос.

В разрезе возраста также интересные данные: респонденты 55+ чаще других выбирали в качестве наиболее привлекательных профессии инженера, педагога и эколога. В свою очередь молодые соискатели 18–24 лет обычно выбирают профессию ИТ-специалиста, маркетолога, блогера и стримера.