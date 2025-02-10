В «Научке» появился «Ящик добрых дел»!Работников из Мурманской области стали на 53% чаще приглашать работать в других странах. Интерес компаний ОАЭ к местным кадрам вырос в 3,5 раза
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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 12:00

Работников из Мурманской области стали на 53% чаще приглашать работать в других странах. Интерес компаний ОАЭ к местным кадрам вырос в 3,5 раза

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные региональными резюме в 2024 году. Выяснилось, что их количество выросло на 53% по сравнению с годом ранее.

Ситуация в целом по России

В целом по стране за 2024 год резюме россиян получили 769 тысяч приглашений на иностранные вакансии – это на 34% больше, чем за 2023 год. Отметим, что речь идёт именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Чаще всего россияне получали приглашения на вакансии из Беларуси (22%, или 172,3 тысячи приглашений), Казахстана (20%, или 150,9 тысячи), Грузии (9%, или 69,7 тысячи), Турции (9%, или 67,8 тысячи) и Узбекистана (7%, или 57,2 тысячи). Любопытно, что за год топ-5 наиболее активных в привлечении российских соискателей стран поменялся: Казахстан с первого места переместился на второе по числу приглашений, пропустив вперед Беларусь, а Турция поменялась местами с Узбекистаном, поднявшись на четвертую позицию с пятой.

Среди топ-15 стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии россиянам, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из РФ в Китае (в 2023 году было зафиксировано 4,8 тысячи приглашений, в 2024 уже 27,6 тысячи, рост почти в шесть раз), Сербии (с 5,8 тысячи до 26,3 тысячи приглашений в 2024, рост почти в пять раз), Турции (с 23,5 тысячи до 67,8 тысячи приглашений, рост в три раза), на Кипре (с 4,6 тысячи до 12,0 тысяч приглашений, рост почти в три раза), в Польше (с 4,1 тысячи до 9,0 тысячи, рост в два раза) и в ОАЭ (с 19,2 тысячи до 41,7 тысячи, рост в два раза).

При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, снизился поток приглашений россиянам из Азербайджана (с 13,8 тысячи до 8,6 тысячи приглашений в 2024, снижение на 38%), Армении (с 13,3 тысячи до 10,1 тысячи, снижение на 24%) Грузии (с 87,3 тысячи до 69,7 тысячи, снижение на 20%) и Казахстана (с 169,5 тысячи до 150,9 тысячи, снижение на 11%).

Ситуация в Мурманской области

«Что же касается приглашения местных жителей для работы за границей, мы видим, что их резюме стали получать на 53% больше приглашений, чем это было ещё год назад. Активней всего соискатели, указавшие, что живут в Мурманской области, приглашаются на работу в Беларусь (около 400 приглашений от работодателей), Казахстан (более 280) и в Узбекистан (более 160 приглашений на работу). При этом интересно, что в топ-стран, куда местных жителей стали приглашать на работу, также входит Турция: компании из этой страны увеличили активность по приглашениям на работу для местных кандидатов сразу на 173%. Кроме того, в 3,5 раза выросло число приглашений на работу для местных жителей от компаний из ОАЭ.

А вот реже всего резюме от мурманских соискателей получали приглашения от компаний из Франции, Финляндии, Туниса и Румынии (единичные приглашения от компаний)», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 

Число приглашений на нероссийские вакансии,

 полученных мурманскими резюме по итогам за 2024 год

Страна

Количество

приглашений

Доля от всех

иностранных

приглашений

Динамика

год к году

Беларусь

389

26%

36%

Казахстан

283

19%

4%

Узбекистан

166

11%

148%

Турция

139

9%

173%

Грузия

116

8%

-5%

ОАЭ

59

4%

354%

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).  

Сравнив топ-10 востребованных специальностей за два года, эксперты hh.ru выяснили, что из него выбыли продавцы-консультанты и добавились специалисты техподдержки. Кроме того, наиболее значимо выросло количество приглашений на иностранные вакансии для маркетологов (+71% в 2024 относительно 2023), а снизилось – для тестировщиков (-34%).

Медианная предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения соискателям, составила в прошедшем году 51700 рублей. Однако, есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226000 рублей), руководители группы разработки (201000 рублей), дата-сайентисты (186800 рублей), финансовые директора (155500 рублей) директора по информационным технологиям (145700 рублей), генеральные директора, исполнительные директора (142700 рублей). Самым востребованным – менеджерам по продажам – работодатели готовы были платить 67400 рублей, в среднем.

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