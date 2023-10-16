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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.23 14:00

Работников каких профессий работодатели не будут собеседовать в офисе компании, а только онлайн – исследование hh.ru

Служба исследований hh.ru и эксперты сервиса видеосвязи «Контур.Толк» опросили работодателей во всех федеральных округах России и в том числе в регионах СЗФО и выяснили, что 69% компаний за последние три года стали гораздо чаще собеседовать кандидатов удаленно, то есть онлайн.

Главные сторонники собеседований по видеосвязи — специалисты отделов продаж

Среди всех соискателей, которые проходят собеседования в дистанционном формате, больше всего сейлз-менеджеров — 35%. На втором месте IT-специалисты: каждый четвертый удалённый кандидат — сотрудник зоны разработки.

Административный персонал тоже часто отдает предпочтение онлайн-интервью с будущим работодателем: такие собеседования составляют 23%. Еще дистанционные встречи выбирают маркетологи, пиарщики, бухгалтеры, финансисты.

Больше половины среди всех удаленных кандидатов — линейные специалисты, треть — руководители отделов и направлений, лишь 9% — представители топ-менеджмента.

Экономия времени в приоритете и для кандидатов, и для работодателей

Удобство и экономия времени — основной аргумент, чтобы провести интервью с соискателем по видеосвязи, а не встречаться лично. Так ответили 54% опрошенных. Работодатели признаются, 31% кандидатов и сами не готовы ездить в офис на собеседование: онлайн-встречи сокращают вероятность «недохода» со стороны соискателей.

Удалённое интервью не всегда означает, что кандидат будет работать дистанционно. Только треть респондентов проводят собеседования по видеосвязи, потому что подбирают удалённых сотрудников. При этом все этапы подбора перевели в онлайн 21% работодателей, ещё 60% встречаются с кандидатом лично для финального собеседования.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта Контур.Толк: «Среди опрошенных нами работодателей 81% собеседуют кандидатов удалённо. Исследование подтверждает: общение в онлайне может быть не менее эффективным, чем личные встречи, а сотрудники готовы работать удалённо без ущерба для результата. Главное — выстроить бизнес-процессы, чтобы не было сбоев».

Треть компаний из тех, кто практикует удалённые интервью, проводят в таком формате более 80% от всех собеседований. 69% отмечают при этом, что по сравнению с 2020 годом доля онлайн-собеседований выросла.

Росина Пустовит, руководитель направления подбора и адаптации hh.ru: «У онлайн-формата собеседований есть свои особенности, например, серьеёно влияют технические нюансы — качество звука и изображения, стабильность подключения. Чтобы проблемы со связью не испортили впечатление, необходима предварительная подготовка, причём не только со стороны работодателя, но и со стороны соискателя. Накануне созвона рекрутёр может отправить кандидату технические рекомендации по подключению, чтобы минимизировать риски. Кроме того, при онлайн-общении обычно хуже считываются эмоции человека, его «энергетика», поэтому иногда для принятия решения стоит провести с одним кандидатом больше встреч, чем при офлайн-беседах. Кстати, именно по этой причине 15% компаний практикуют онлайн-формат только тогда, когда функционал вакансий не предполагает глубоких интервью с кандидатами».

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