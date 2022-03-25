Работников культуры поздравляют с профессиональным праздником

В Мурманском областном драматическом театре 24 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Творческих работников с профессиональным праздником поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу от души поздравить всех, кто находится поистине на передовой – на передовой наших ценностей, воспитания подрастающего поколения, на передовой досуга взрослых и юных северян. Хочу сказать спасибо не только тем, кто работает в областном драматическом театре, а всем тем, кто в самых отдаленных городах и посёлках увлечённо, с полной самоотдачей занимается любимым делом», – отметил глава региона.

В мероприятии также приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Сергей Дубовой отметил, что праздник объединяет людей творческих, талантливых, инициативных, одухотворенных и увлеченных своим делом:

— Именно вы – сотрудники библиотек и музеев, театральные деятели, художники, писатели и музыканты – делаете нашу жизнь светлее, ярче и насыщенней. Именно вы храните духовные традиции страны и нашего северного края, приобщаете молодое поколение к искусству, помогаете раскрыть и реализовать свой талант. Культурная жизнь Кольского Заполярья насыщена и разнообразна, отвечает запросам и интересам всех категорий северян. В этом и кроется ваше профессиональное мастерство и умение привлечь каждого к культурным ценностям и традициям нашего уникального региона.

Парламентарий пожелал всем новых интересных проектов и вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил награды регионального парламента.

Андрей Чибис вручил руководителям, художникам, артистам, архитекторам и другим работникам творческой отрасли Почётные грамоты и Премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области». Премия присуждается на основании решения конкурсной комиссии за высокие профессиональные достижения, значительный вклад в сохранение и развитие региональной культуры.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Почётными грамотами Мурманской областной Думы награждены директор Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево Дарья Боднарук, методист 1 категории Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова Аусма Кушнер, преподаватель Детской школы искусств Гаджиево Елизавета Мендгалиева. Благодарственные письма регионального парламента вручены заместителю директора по основной деятельности Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака Анне Диордичук, артисту театра кукол – ведущему мастеру сцены Мурманского областного театра кукол Владимиру Пьянкову, хормейстеру 1 категории Североморского Дворца культуры «Строитель» Анастасии Хабаровой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, праздничный вечер завершился премьерным показом спектакля «Маскарад» по мотивам произведения М.Ю. Лермонтова. Поэтическая драма воплотилась в ярком, пластичном, музыкальном спектакле, где лаконичная красота сценографии сочетается с пронзительными строками великого русского поэта.





Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23109/