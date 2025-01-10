Работников прокуратуры Мурманской области поздравляют с предстоящим профессиональным праздником

Накануне 303-й годовщины со дня образования органов прокуратуры Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 января, в Мурманске чествовали ветеранов и действующих работников прокуратуры Мурманской области. Участие в торжественном собрании приняли губернатор Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, представители федеральных органов власти, ветераны и работники надзорного ведомства со всей области.

Глава региона поблагодарил прокуроров за честное служение Отечеству, отметив, что сегодня роль органов прокуратуры всё возрастает.

«Мы живём и служим на крайне важной для всей Российской Федерации территории в очень непростое время. Служа Отечеству на этом северном рубеже, мы должны понимать, что наша задача не только развитие города и области, но и защита интересов всей страны. Вы – сотрудники прокуратуры Мурманской области – обеспечиваете законность и порядок не просто формально, а всем сердцем – неравнодушно, профессионально, в конструктивном диалоге. Огромное вам за это спасибо!», – сказал Андрей Чибис.

Отдельно губернатор поблагодарил ветеранов ведомства за многолетнее служение закону, вручив им Благодарственные письма.

В своём выступлении прокурор Мурманской области Сергей Паволин поблагодарил всех сотрудников ведомства за работу, подчеркнув, что прокуратура является гарантом укрепления законности и правопорядка, защиты интересов общества и государства.

«Спасибо всем работникам ведомства за проводимую компетентную работу по укреплению законности, за честный добросовестный труд на благо общества и государства. Конечно, особую благодарность и признательность я выражаю ветеранам прокуратуры. Во многом благодаря вашим знанию и опыту мы успешно выполняем поставленные перед нами задачи. Желаю всем крепкого здоровья, жизненных сил и новых ярких профессиональных успехов. С праздником!», – сказал Сергей Паволин и вручил отличившимся работникам прокуратуры ведомственные награды.

Со словами благодарности за работу к сотрудникам надзорного ведомства обратился и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

- Многие годы вы стоите на страже закона и справедливости, конституционных прав и свобод граждан, защите их интересов, - отметил спикер областной Думы в приветственном слове. - Благодаря вашему профессионализму, исключительной ответственности, целеустремленности и большой самоотдаче сохраняется стабильность в обществе, укрепляются основы правовой государственности. Особенно это важно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции. Есть множество примеров, когда благодаря своевременному и оперативному вмешательству прокуроров решались сложные вопросы, связанные с СВО.

Парламентарий поблагодарил сотрудников прокуратуры за многолетнее плодотворное сотрудничество с Мурманской областной Думой, значимый вклад в формирование регионального законодательства, пожелал дальнейших успехов в работе и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/