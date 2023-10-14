Работников сферы дорожного хозяйства поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова встретилась с сотрудниками дорожно-строительных и эксплуатационных предприятий Мурманской области.

В рамках встречи министр рассказала об основных достижениях в отрасли. Только в рамках реализации нацпроекта за четыре года отремонтировано более 295 км автомобильных дорог. В текущем году - более 91 км автомобильных дорог и 244 погонных метров искусственных сооружений.

Значительный объём работ выполняется и на дорогах местного значения. Из года в год увеличивается финансирование из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на дорожную деятельность. В 2023 году отремонтировано 148 объектов в муниципальных образованиях Мурманской области.

«И все это ваша заслуга, заслуга людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу. В настоящее время без профессионалов – автомобилистов и дорожников – невозможно устойчивое экономическое развитие региона, невозможна повседневная жизнь жителей Мурманской области. Ваш труд нелегок, но очень значим. Ведь вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение транспорта по автомобильным дорогам – транспортным артериям, без которых невозможно существование и развитие инфраструктуры региона. Благодарю вас за повседневный кропотливый и такой необходимый труд», - подчеркнула Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru