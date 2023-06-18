Работников системы здравоохранения региона поздравили с профессиональным праздником18 июня День медицинского работника – профессиональный праздник глазами сотрудников Мурманскстата
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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.23 10:00

Работников системы здравоохранения региона поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня, в мурманском Дворце культуры имени С.М. Кирова прошло торжественное мероприятие.

С профессиональным праздником медицинских работников, ветеранов отрасли поздравили представители правительства Мурманской области  и Мурманской областной Думы.

«Вы посвятили себя благородной профессии — лечить людей, спасать жизни. Ежечасно жители региона обращаются к вам за помощью, и вы делаете все, чтобы вернуть им самое ценное – здоровье. Вы постоянно готовы прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Результат вашей каждодневной работы — спасенные жизни», — отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Поблагодарил сотрудников и ветеранов отрасли заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, отметив, что в регионе работает слаженная, высокопрофессиональная команда медицинских работников. Каждый специалист уникален и незаменим, заслуживает уважения и благодарности.

«В системе здравоохранения Мурманской области трудится более 16 тысяч специалистов.  Быть медиком – это высокое призвание. Вы первыми встречаете человека в этом мире, помогаете, спасаете, а часто дарите второй день рождения. Искренне благодарю всех за профессионализм, самоотдачу, преданность выбранному делу», — поздравил коллег Дмитрий Панычев.

Также он отметил, что за последние годы проделана большая работа в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и стратегического плана Мурманской области «На Севере — жить». Обновляются поликлиники и больницы, строятся амбулатории и ФАПы в различных населенных пунктах области. Опережающими темпами проводится закупка необходимого медицинского, в том числе высокотехнологичного оборудования, автомобилей для перевозки пациентов. Проводится масштабная работа по решению кадрового вопроса.

В честь Дня медицинского работника прошла церемония награждения лучших представителей и ветеранов регионального здравоохранения. 

Звания «Почётный гражданин Мурманской области» удостоен Гарри Клейн, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присуждено Ольге Казак, заведующей неврологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы.

Памятная медаль «85 лет Мурманской области» вручена 10 медработникам. Почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области награждены 46 отличившихся сотрудников. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы получили 3 медработника. Почётными грамотами и благодарственными письмами Мурманской областной Думы отмечены 40 человек.

Ещё 10 медицинским работникам вручён нагрудный знак «Отличник здравоохранения». 22 медработника награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 47 — от Минздрава Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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