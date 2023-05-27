Работнику сферы физической культуры и спорта Мурманской области вручена региональная награда

За многолетнюю плодотворную деятельность по развитию физической культуры и спорта, высокий профессионализм и успехи в практической подготовке спортсменов Александр Клюшенков награждён знаком отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области».

Александр Клюшенков — старший тренер-преподаватель Мончегорской спортивной школы по горнолыжному спорту.

На сегодняшний день его стаж в трудовой деятельности составляет 34 года, в данной спортивной школе Александр работает с 1989 года, является мастером спорта России по горнолыжному спорту, членом региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области, имеет первую судейскую категорию по горнолыжному спорту. За период трудовой деятельности был неоднократно награжден благодарностями, грамотами различного уровня.

Фото: https://gov-murman.ru