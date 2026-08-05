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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.26 13:30

Работодатель привлечён к административной ответственности

Государственная инспекция труда привлекла к административной ответственности должностное лицо ООО ЧОО «Служба охраны объектов цветной металлургии по Мурманской области» за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки прокуратуры г. Мончегорска.

Установлено, что работодатель допускал сотрудников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также не обеспечил некоторых работников средствами индивидуальной защиты. За допущенные нарушения виновник привлечён к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

 

 

Фото: https://vk.ru/git51?z=photo-219140931_457243065%2Fa5109f24ccd01d8fc6

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