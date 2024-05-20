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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 14:00

Работодателей, лояльных к сотрудникам с судимостью, стало больше

В условиях кадрового дефицита выросло число компаний, где работают сотрудники с непогашенной судимостью. Работодателей, готовых принять на работу бывших осужденных, стало больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей по-прежнему не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла. Такие работники сегодня есть в 7% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 15%. По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года цифры выросли в 2 раза.

Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.

Время проведения опроса: 19 апреля — 15 мая 2024 года.

 

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