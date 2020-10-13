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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.20 10:15

Работодателей, отрицающих необходимость борьбы с гриппом, за год стало меньше почти в 4 раза

Неизвестно, одолеем ли коронавирус такими мерами профилактики, но грипп точно победим! Эпидемия COVID-19 не отменяет сезонного обострения ОРВИ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» выяснил, как работодатели готовятся противостоять гриппу на рабочих местах и что думают россияне о вакцинации.

В 2020 году работодатели справедливо распространили антиковидные меры и на борьбу с гриппом. Основной упор делается на ношение масок (43%) и дезинфекцию рук (27%). 22% работодателей назвали профилактической мерой введение удалёнки. 17% предлагают персоналу пройти вакцинацию.

16% усилили санитарную обработку помещений, закупили рециркуляторы воздуха. В качестве мер противодействия гриппу называлось ношение перчаток (13%), термометрия и увеличение дистанции между сотрудниками в офисе (по 10%). 9% работодателей отметили, что выполнили все рекомендации властей и медиков. 3% компаний запрещают больным сотрудникам появляться на работе. Ещё 3% считают полезным проветривание помещений. На народные средства (мед, имбирь, чеснок), витамины и разъяснительную работу уповают по 2% работодателей.

Лишь 6% компаний сегодня не принимают никаких мер борьбы с гриппом и ОРВИ, а ведь всего год назад такой позиции придерживались 23%, а пять лет назад — более половины работодателей (53%). Однако вакцинацию стали предлагать реже (48% год назад и 17% сегодня), вероятно, из-за повсеместного распространения удаленной занятости.

В то же время россиян, говорящих о необходимости вакцинации от гриппа, стало чуть больше: 32% сегодня против 28% в 2016 году. Больше сторонников прививки было только во время эпидемии свиного гриппа: в январе 2008 года о важности вакцинации говорили 37% респондентов.

Сегодня чаще других о необходимости прививаться от гриппа при отсутствии противопоказаний говорят россияне старше 45 лет (39%) и молодёжь до 24 лет (42%).

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