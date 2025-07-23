Работодателей стали меньше интересовать спортивные успехи соискателей

При трудоустройстве 2 из 3 компаний не придают значения наличию спортивных увлечений у соискателей. Каждый второй работодатель не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Каждая вторая компания (48%) не видит разницы в продуктивности между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто им не интересуется. По их мнению, любители физической активности работают так же, как и остальные. 27% работодателей считают, что спортсмены демонстрируют более высокие результаты. Лишь в 1% организаций полагают, что увлечение спортом негативно сказывается на эффективности труда: «Фанатичные спортсмены иногда травмируются и уходят на больничный, чем создают лишнюю нагрузку на коллег».

Для большинства компаний (67%) спортивная подготовка соискателя не играет роли при приёме на работу. 31% работодателей рассматривают хорошую физическую форму как преимущество кандидата при прочих равных, и только 1% считает это недостатком.

Стимулирует заниматься спортом и поощряет физическую активность персонала сегодня только 1 компания из 4.

13% организаций периодически проводят корпоративные спортивные мероприятия, а в 10% сотрудникам доступны бесплатные тренировки. Полную или частичную компенсацию занятий спортом предоставляют 5% компаний, а в 3% практикуют физкультминутки в течение рабочего дня. Большинство работодателей (68%) не предпринимают никаких мер для поощрения физической активности, считая это личным делом сотрудников.

В условиях кадрового дефицита работодатели стали отказываться от лишних барьеров в найме, в частности, реже обращать внимание на увлечения соискателей: компаний, которые не считают достижения в спорте конкурентным преимуществом, за 2 года стало меньше на 3 п.п.

Время проведения опроса: 30 мая — 26 июня 2025 года.