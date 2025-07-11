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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 14:00

Работодатели чаще используют оферы, когда нанимают на зарплаты выше среднего

Несмотря на отсутствие юридической силы, джоб-офер (формализованное предложение о работе. Его направляют кандидату на последних этапах процесса подбора, после всех собеседований и тестовых заданий. - Ред) стал привычной практикой в рекрутменте, помогая сторонам закрепить соглашения найма до подписания трудового договора. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Джоб-офер не является юридически обязывающим документом в России, но он помогает структурировать договоренности между работодателем и соискателем. В том или ином виде сегодня его используют 43% компаний: 22% — рассылают оферы всем успешным кандидатам, 21% — отдельным категориям персонала (например, только управленцам или только «белым воротничкам»). Причём последние 3 года количество работодателей, использующих оферы в найме, меняется незначительно, что свидетельствует о том, что этот HR-инструмент стал привычной и удобной практикой.

Опрос соискателей, имеющих опыт трудоустройства, показал: оферы доводилось получать 3 из 10. Мужчинам — чаще, чем женщинам (34 и 27% соответственно). Закономерно, что в силу большего профессионального опыта россиянам старше 45 лет с оферами доводилось сталкиваться чаще, чем молодёжи (37% против 25% среди тех, кто ещё не разменял 35-летний рубеж). Оферы чаще получают те, кто зарабатывает больше: 36% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц против 27% среди зарабатывающих менее 50 тысяч.

Время проведения опроса: 20 июня — 4 июля 2025 года.

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