Работодатели и работники стали чаще утверждать, что трудовое законодательство России в большей степени защищает права персонала

Выросла уверенность россиян в том, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника, а не работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и эйчары 1000 компаний из всех округов страны.

Каждый третий россиянин считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 18% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 25% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений. Каждый четвёртый респондент (24%) затруднился с ответом.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 39% уверены, что закон на стороне бизнеса, 27% — что на стороне работников. Среди женщин больше уверенных в правовом балансе (31%).

Россияне до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (26%) и чаще — в пользу работников (22%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (42%).

Среди представителей компаний 52% уверены, что закон защищает работника, и лишь 10% — работодателя. 3 из 10 эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.

За последний год доля считающих, что закон на стороне работника, выросла как среди экономически активных россиян, так и среди представителей бизнеса (плюс по 7 процентных пунктов). По мнению юристов по трудовому праву «SuperJob», этому способствовало принятие ряда важных документов: уточнён порядок заключения ученических договоров; совместители получили такие же гарантии при увольнении по сокращению штатов или при ликвидации компании, как основные работники; возможности работодателей депремировать персонал ограничили. Не следует забывать об увеличении МРОТ и вводе прогрессивной шкалы НДФЛ — эти меры повышают уверенность граждан в социальной защищенности.

Время проведения опроса: 4—11 августа 2025 года.

