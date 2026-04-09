Работодатели из Мурманска рассказали, как поздравляют сотрудников с днём рождения

Сегодня в каждой четвертой компании (24%) имениннику дарят деньги. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные граждане.

Подарок или букет цветов преподносят 31% работодателей. Уйти пораньше или получить лишний выходной предоставляют 10%. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 21% компаний. Продукцию или скидку на нее дарят 4%.

В 38% организаций, именинников от компании не поздравляют вовсе.

В опросе работающих мурманчан о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 65% респондентов (52% — с одобрением, 13% — без восторга).

Женщинам традиция нравится больше, чем мужчинам. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодёжи до 35 лет таких 58%, а среди опрошенных старше 45 лет — 51%.

77% работников сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения (57% — делают это с радостью, 20% — с недовольством).

Женщины одобряют подобные импровизированные фуршеты чаще мужчин.

Время проведения опроса: 27 марта — 3 апреля 2026 года.