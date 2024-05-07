Работодатели из Мурманска рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов – «SuperJob»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» выяснил у работодателей, по каким критериям в их компаниях осуществляется подбор молодых специалистов. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций, предоставляющих вакантные места выпускникам вузов.

Респондентам было предложено выбрать по два основных и дополнительных критерия отбора молодых специалистов, а также две ключевые личностные компетенции, приоритетные для их компании.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (66%). Наличие минимального опыта работы важно для 44% рекрутеров. На уровень и качество образования обращают внимание 35% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только 10% рекрутеров.

Среди дополнительных критериев отбора чаще всего принимают во внимание уровень владения ПО (57%). Опыт прохождения стажировок важен для 27% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 21%, знание иностранного языка — для 7%.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (57%). На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 41%). Умение работать в команде отметили 35% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 9%.

Время проведения опроса: 1—23 апреля 2024 года.