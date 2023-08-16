Работодатели из регионов СЗФО стал реже увольнять и сокращать работников

Масштабный опрос hh.ru показал, что за последние месяцы работодатели стали реже увольнять и сокращать трудящихся - жителей из регионов СЗФО, а вот по собственному желанию люди стали уходить чуть чаще.

Местные компании стали реже увольнять сотрудников. Так, по итогам последних трёх месяцев уход с работы стал чаще инициироваться самими работниками. Если в начале года по сокращению штатов в регионе уволили 20% опрошенных жителей, то за последние три месяца - только 11%. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 64% против 50%. Также немного выросла доля тех, кто вынужден был покинуть рабочие места из-за реорганизации компании: с 6% в начале года до 11% на данный момент.

Анализ ответов местных респондентов показывает, что чаще остальных самостоятельно увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%) и «Строительство, недвижимость» (70%). Именно здесь сегодня наблюдается серьёзный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, безопасники, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм.

Невыполнение плана и рабочих задач – ещё одна причина увольнений, из-за неё потеряли работу 2% местных жителей. При этом трудящиеся стали чуть чаще нарушать трудовую дисциплину. Так, если в начале года уволенных по этой причине насчитывалось лишь 0,1%, то сейчас уже 0,7%.

Аналитика также показывает, что из-за сокращения штата чаще других теряют работу работники в возрасте 55 лет и старше (более 19% опрошенных). В том время как среди молодых специалистов эта доля не превышает 3%. Между тем молодые люди чаще других уходят по собственному желанию: 75% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет сами уходят из компаний. Среди 35-44-летних число таких респондентов не превышает 41%.