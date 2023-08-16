Работодатели могут получить 150000 рублей на содействие в трудоустройстве инвалидов

Стартовал приём заявок на конкурс на право предоставления грантов в 2023 году на реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов.

Денежные средства в размере 150000 рублей могут быть направлены на оборудование или оснащение одного рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида. Формат гранта - субсидия из областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, участвовать в конкурсе могут зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) казённых учреждений), осуществляющие деятельность на территории Мурманской области. Заявки ждут до 15 сентября 2023 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а.

Подробная информация о проведении конкурса, форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области. Также дополнительную информацию можно получить по телефону (815-2) 486-638.

Фото: https://gov-murman.ru