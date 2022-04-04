Работодатели Мурманской области ищут тех, кто не любит сидеть на месте

С начала марта работодатели Мурманской области разместили несколько сотен новых вакансий, в которых предлагают работу, связанную с командировками. Это почти в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число вакансий с возможностью командировок размещено в сфере строительства и недвижимости (32% от общего количества вакансий), в сфере «Рабочий персонал» и в области продаж (по 25%), а также в сфере «Сельское хозяйство (17%).

В основном работодатели ожидают, что будущие специалисты имеют опыт работы от 1 до 3 лет (58% вакансий) и готовы работать полный рабочий день (85%). 12% работодателей предлагают работу вахтовым методом и только 3% обещают сменный график.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с возможностью командировок на 20 тысяч рублей больше, чем в вакансиях без разъездного характера, и составляет 70 тысяч рублей. Интересно, что в 50% вакансий указывается зарплата от 90 тысяч рублей. И только 11% работодателей имеют возможность платить своим специалистам от 130 тысяч рублей.

Актуальные вакансии в Мурманской области с возможность командировок:

Водитель автомобиля, от 45 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54462242;

Ведущий инженер-теплотехник, от 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/44152241;

Руководитель отдела продаж, https://spb.hh.ru/vacancy/53090363;

Геодезист, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54201177;

Системный администратор, от 76 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/49946791.

*данные вакансий по состоянию на 31 марта 2022 года.