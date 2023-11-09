Работодатели Мурманской области из сферы туризма готовятся к зимнему сезону и активно набирают персонал

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к приближающемуся зимнему сезону у работодателей растёт спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой – в обзоре hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Мурманской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru более 290 вакансий. Это на 61,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии новогодних праздников и зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад.

Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу менеджеров по туризму, администраторов, барменов, поваров и хостес. Также достаточно востребованы администраторы и менеджеры ресторанов.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39889₽. Это на 5862₽ больше, чем год назад. В Мурманской области работодатели готовы платить от 44700₽. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 50000 рублей.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Мурманская область: