Работодатели Мурманской области из сферы туризма готовятся к зимнему сезону и активно набирают персонал
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в сфере туризма и выяснили, что к приближающемуся зимнему сезону у работодателей растёт спрос на новых сотрудников. Какие профессии наиболее востребованы, размер предлагаемой и ожидаемой заработной платы, а также рейтинг актуальных вакансий с высокой зарплатой – в обзоре hh.ru.
Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Мурманской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru более 290 вакансий. Это на 61,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии новогодних праздников и зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад.
Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу менеджеров по туризму, администраторов, барменов, поваров и хостес. Также достаточно востребованы администраторы и менеджеры ресторанов.
Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39889₽. Это на 5862₽ больше, чем год назад. В Мурманской области работодатели готовы платить от 44700₽. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 50000 рублей.
Рейтинг актуальных вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», Мурманская область:
- Менеджер ресторана, от 40 000 до 60 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78894235.
- Специалист по бронированию, от 41 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88810967.
- Бариста-пекарь, от 40 000 до 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88300683.
- Хостес, до 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88333352.
- Администратор ресторана, от 60 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88549308.
- Управляющий кафе, от 70 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/88922597.
- Горничная сауны, от 37 000 до 45 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/88899227.