Работодатели Мурманской области обсудили вопросы сокращения топливных издержек на предприятиях региона

В нынешних экономических условиях сокращение издержек является важнейшим направлением деятельности организаций по поддержанию финансовой стабильности бизнеса. На крупных промышленных предприятиях и в организациях, занимающихся автомобильными перевозками, всегда остро стоял вопрос потерь горюче-смазочных материалов в длинной цепочке от поставки до «бензобака» и хищения топлива сотрудниками.

В этой связи по просьбе своих членов Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол «Актуальные топливно-логистические решения для эффективного ведения бизнеса».

Как отмечалось, на сегодняшний день уже существуют решения, которые технически реализованы на предприятиях крупнейших финансово-промышленных групп страны, таких как «Северсталь», «Роснефть», «Лукойл» и др. Однако в нашем регионе в большинстве случаев пока обходятся собственными техническими решениями, что бывает не всегда эффективно.

Основными спикерами круглого стола стали представители компаний, занимающихся производством модульных заправочных комплексов. Также в сферу их деятельности входит аудит топливно-логистических цепочек внутри компании и технические решения в плане предотвращения прямого хищения топлива.

Обсуждая новые технологические решения, собравшиеся отмечали, что только комплексный подход к данной проблематике позволит максимально минимизировать или полностью исключить возможность хищения топлива на предприятиях. По мнению представителей регионального бизнеса, учитывая менталитет и творческий потенциал сотрудников предприятий, борьба с хищениями должна включать в себя не только технические решения, отмечает пресс-центр Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.