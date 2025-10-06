Работодатели Мурманской области обсудят актуальные вопросы цифровизации региона

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжает подготовку к ежегодной региональной научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации».

Конференция пройдёт 30 октября на базе Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Мероприятие объединит на своей площадке представителей крупных производственных предприятий, малого бизнеса, специалистов по кибербезопасности, представителей научной сферы.

Основными блоками конференции станут цифровизация производства в условиях импортозамещения, цифровизация научных исследований и информационная безопасность.

Системообразующие предприятия региона, включая ФГУП «Атомфлот», Кировский филиал АО «Апатит» и Мурманский филиал ПАО «Ростелеком», поделятся опытом цифровой трансформации производственных процессов в условиях импортозамещения.

В рамках второго блока представители Кольского научного центра РАН и «ПИНРО» им. Н.М. Книповича расскажут об автоматизации и цифровизации научных исследований.

Также в рамках конференции будут рассмотрены ключевые вопросы цифровизации рыбопромышленного комплекса, вопросы информационной безопасности, применения искусственного интеллекта, страхования кибер-рисков и другие.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.