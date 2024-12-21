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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.24 13:00

Работодатели Мурманской области отмечают ужесточение условий ведения бизнеса в финансовой и страховой сферах

В Мурманске прошло совместное заседание комиссии по банкам и банковской деятельности и комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В рамках итогового заседания участники обсудили ситуацию в банковском и страховом секторах региона в уходящем году.

Представители страхового сектора отмечали, что по-прежнему сложной остаётся ситуация в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. По оценке страховщиков, на текущий момент в Мурманской области более 40% автотранспортных средств используются без застрахованной гражданской ответственности. Ещё одной актуальной проблемой рынка остаётся страховое мошенничество.

По данным Отделения Банка России по Мурманской области, с января по сентябрь 2024 года страховщики урегулировали свыше 6,6 тысячи страховых случаев, что на 8% больше, чем в том же периоде 2023 года. По объёму выплат ОСАГО стоит на втором месте, его доля в общем объёме составила 21%.

Выплаты по всем видам страхования в регионе увеличились на 3% и приблизились к 3 млрд рублей, из них половина пришлась на добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования).

В целом, за 9 месяцев 2024 года жители Мурманской области и региональные компании заключили 255,6 тысячи договоров страхования. Общий объём страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 71% и составил 6,9 млрд рублей. Основной вклад в увеличение объёмов внесли сборы по договорам страхования жизни и добровольного медицинского страхования.

Представители финансово-кредитных организаций среди основных тенденций назвали охлаждение рынка кредитования, снижение выдачи ипотечных кредитов и одобряемости кредитов в целом. Общей для всех остаётся проблема дефицита профессиональных кадров.

По официальным данным Банка России по состоянию на 1 ноября 2024 года совокупный кредитный портфель Мурманской области составил 456 млрд рублей. Корпоративный портфель с начала года увеличился на 5% - до 251,9 млрд рублей. Основную долю в нём (92%) занимает крупный бизнес.

Объём розничного кредитного портфеля с начала года вырос на 6% - до 204,1 млрд рублей. Значительный темп роста продемонстрировали потребительские кредиты. При этом во второй половине года объёмы выдач имеют тенденцию к сокращению.

За 9 месяцев 2024 года в Банк России поступило около 1000 жалоб от потребителей финансовых услуг Мурманской области – на 14% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего северяне жаловались на банки - количество обращений выросло на 7%. В большинстве случаев жалобы были связаны с кибермошенничеством и использованием злоумышленниками приёмов и методов социальной инженерии.

Как напомнил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк, с июля этого года действует новый порядок работы с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов. Теперь они направляются для рассмотрения в финансовую организацию, на которую поступила жалоба. Регулятор контролирует качество и полноту ответов, оценивает готовность финансовых организаций решать проблемы потребителей.  Эта мера помогает сократить сроки рассмотрения жалоб и ускоряет исправление нарушений, а также помогает повысить ответственность финансовых организаций, а значит и уровень доверия граждан.

В целом, представители работодателей отметили, что условия ведения бизнеса в финансовой и страховой отраслях становятся жёстче. Однако и страховые, и финансово-кредитные организации готовы к любым вызовам.

Члены комиссии также обсудили участие в социально значимых проектах области, в частности, главной темой на фоне дефицита кадров стало обсуждение проведения конкурса профессионального мастерства по профессии «Продажа банковских и страховых продуктов» в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане».

Также был поднят вопрос о повышении финансовой культуры населения, в первую очередь, подрастающего поколения северян. Как отмечалось, часть финансово-кредитных и страховых организаций в сотрудничестве с Центральным Банком уже активно участвует в программе обучения финансовой киберграмотности населения, в том числе, учащихся. Работа в этом направлении будет продолжена.

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

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