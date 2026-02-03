Работодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона

В Мурманске прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике.

Участники заседания утвердили план мероприятий на ближайшие полгода. В течение 2026 года члены комиссии намерены продолжить обсуждение ключевых проблем цифровизации промышленного сектора региона, включая вопросы информационной безопасности, кадрового обеспечения цифровой экономики и прочие важные направления. Наряду с этим планируется развивать опыт взаимодействия между предприятиями Мурманска и студентами, обучающимися по IT-направлениям, в частности, привлечь обучающихся к участию в конференции «Арктика - территория цифровизации» в качестве спикеров.

Также в этом году было решено уделить больше внимания вопросам цифровизации малых и средних предприятий и вынести данную тему в отдельное мероприятие – круглый стол, который пройдет в рамках Дней предпринимательства Мурманской области. Как отмечалось, субъекты МСП активно участвуют в процессах цифровизации, как никто другой демонстрируя готовность к изменениям и инновациям. Несмотря на ряд объективных ограничений, таких как нехватка квалифицированных кадров, недостаток опыта и финансов, большинство предпринимателей стремятся использовать современные технологические решения для улучшения своей деятельности.

Главным мероприятием в области цифровизации станет проведение в 2026 году региональной научно-технической конференции «Арктика - территория цифровизации». Как отметила председатель комиссии по цифровой экономике Юлия Бондарович, конференция ежегодно вызывает большой интерес работодателей Мурманской области из различных отраслей экономики, так как дает возможность поделиться своим опытом в области цифровизации и услышать опыт других компаний в решении схожих задач.

Конференция традиционно пройдет осенью и соберет на своей площадке специалистов в области информационных технологий, представителей научного сообщества и бизнеса.

В рамках прошедшего заседания было принято решение в кратчайшие сроки сформировать организационный комитет, который займется вопросами подготовки к мероприятию.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.