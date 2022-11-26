Работодатели Мурманской области снова ищут кандидатов на массовую подработку к Новому году, а также редких специалистов

Яркий тренд в конце 2022 года – подработка. С помощью подработки можно накопить на подарки близким к Новому году или себе на отпуск, попробовать то, что давно хотелось, или просто переключить голову с привычной рутины на что-то другое. Эксперты hh.ru выяснили, что в Мурманской области проще всего найти работу с частичной занятостью в выходные и по вечерам можно по трём основным направлениям.

Много вариантов подработки для тех, у кого есть водительские права:

Водитель категории В (средняя зарплата на подработке в Мурманской области от 60 000 рублей);

Водитель на легковой автомобиль (от 40 000 рублей);

Водитель-экспедитор (доход на подработке от 70 000 рублей).

Для тех, кто владеет иностранными языками, и здесь работодатели особенно много предлагают работы для:

Матрос (работодатель предлагает зарплату от 100 000 рублей);

Редактор-переводчик (от 30 000 рублей);

Старший менеджер по обслуживанию (средняя предлагаемая зарплата от 20 000 рублей).

Но те, у кого есть иные навыки или вообще нет опыта, на hh.ru тоже могут найти подработку и особенно много вариантов для:

Редкие профессии в ноябре

Для тех, кто хочет помогать людям и делать их чуточку счастливее в Мурманской области открыта вакансия хранителя «счастья пользователей». Вот что пишет компания в вакансии: «удалённый формат работы: просыпайтесь прямо к началу рабочего дня, работайте у моря или в гостях у бабушки, не расставайтесь с любимым питомцем ни на секунду — вы сами вольны выбирать, где проводить рабочие дни».

В Мурманской области на сменный график работы активно ищут матроса-моториста на разъездной катер. Работодатель ищет опытного кандидата и среди обязанностей указывает обеспечение постоянной технической готовности судов к выполнению поставленных производственных задач. С начала месяца в области открыто всего 2 вакансии для матросов-мотористов.

Специалисты, готовые проводить работы по определению загрязняющих веществ в поверхностных, морских водах, осадках, снежном покрове, донных отложениях, могут претендовать на вакансию гидрохимика. Несмотря на то, что вакансия очень интересная, компания предлагает зарплату от 35000 рублей, что на 19000 рублей ниже, чем средняя предлагаемая зарплата по области.