Работодатели Мурманской области в III квартале искали более 11 тысяч работников — от синих воротничков до офисных специалистов

Аналитики hh.ru подвели итоги III квартала 2025 года и выяснили, какие профессии сегодня наиболее востребованы на рынке труда Мурманской области. По данным hh.ru, за июль–сентябрь работодатели региона разместили 11 тысячи вакансий — это отражает устойчивый спрос на кадры как в сфере обслуживания, так и в производственном секторе.

Больше всего предложений о работе в Мурманской области — для водителей, а также упаковщиков и комплектовщиков. На каждую из этих профессий приходится более 7% всех вакансий в регионе. Медианная зарплата у водителей составляет 205 тысяч рублей, у упаковщиков — 108,3 тысячи рублей.

На втором месте — продавцы-консультанты и кассиры (6%, 65 тысяч рублей), на третьем — операторы call-центров (5%, 68 тысяч рублей).

В первую двадцатку по востребованности также вошли менеджеры по продажам (4%, 80 тысяч рублей) и слесари-сантехники (4%, 101,4 тысячи рублей). С долей по 3% представлены разнорабочие (114,3 тысячи рублей), электромонтажники (91,4 тысячи рублей), машинисты (120 тысяч рублей) и курьеры (144,7 тысячи рублей).

Ещё по 2% вакансий приходится на бухгалтеров (75,5 тысячи рублей), поваров, пекарей и кондитеров (76,5 тысячи рублей), врачей (119,8 тысячи рублей), администраторов магазинов и торговых залов (70,5 тысячи рублей), уборщиков (51,6 тысячи рублей), монтажников (149,5 тысячи рублей), операторов производственных линий (80 тысяч рублей), сварщиков (180,5 тысячи рублей), мерчандайзеров (40 тысяч рублей) и кладовщиков (70 тысяч рублей).

Зарплаты за год выросли почти во всех профессиях рейтинга. Самый заметный прирост показали водители (+71,7 тысячи рублей), монтажники (+49,5 тысячи рублей), курьеры (+39,6 тысячи рублей), упаковщики и комплектовщики (+37,9 тысячи рублей) и разнорабочие (+28,8 тысячи рублей).

Рост доходов также отмечен у врачей (+27,3 тысячи рублей), операторов call-центров (+22,1 тысячи рублей), слесарей-сантехников (+21,4 тысячи рублей), администраторов магазинов (+16,3 тысячи рублей), поваров, пекарей и кондитеров (+15,5 тысячи рублей) и сварщиков (+15 тысяч рублей).

Небольшой рост зафиксирован у операторов производственных линий (+9 тысяч рублей), продавцов-консультантов и кассиров (+7,4 тысячи рублей), электромонтажников (+7,3 тысячи рублей), бухгалтеров (+6,9 тысячи рублей), уборщиков (+6,7 тысячи рублей), менеджеров по продажам (+6,2 тысячи рублей) и кладовщиков (+5 тысяч рублей).

В то же время в отдельных профессиях зарплаты снизились: у мерчандайзеров (–8,2 тысячи рублей) и машинистов (–14,6 тысячи рублей).

Данные hh.ru показывают, что работодатели региона постепенно расширяют кадровый запрос, а структура занятости становится более сбалансированной — востребованы как рабочие, так и офисные специалисты.