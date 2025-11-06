Работодатели Мурманской области всё чаще ищут «цифровых» инженеров-механиков

Аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию с вакансиями для инженеров-механиков в Мурманской области. Данные показывают, что работодатели стали чаще искать инженеров с цифровыми навыками.

За первые девять месяцев 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 53,5 тысячи вакансий для инженеров-механиков. Наибольший объём пришёлся на Центральный федеральный округ — более 20 тысяч предложений (38% от общего числа по стране). Далее следуют Приволжский (8 тысяч, 16%) и Северо-Западный округа (7 тысяч, 13%). В Мурманской области за этот период было размещено более 300 вакансий.

Конкуренция за рабочие места умеренная: с начала года hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) для сервисных инженеров и инженеров-механиков в Мурманской области колебался от 5,4 в январе до 7,6 в апреле. К осени показатель немного снизился — в сентябре он составил 7,3. Такая динамика свидетельствует о сбалансированном, но конкурентном рынке, где у работодателей сохраняется возможность выбора специалистов.

Зарплаты: от 68 до 213 тысяч рублей у специалистов

По данным за 2025 год, работодатели Мурманской области предлагают инженерам-механикам медианную зарплату в размере 111300 рублей. При этом сами специалисты в своих резюме указывают ожидания на уровне 118800 рублей. Разрыв между ожиданиями и предложениями остаётся умеренным, что свидетельствует о достаточно сбалансированном рынке труда.

Зарплатная вилка в регионе широка: 10% вакансий стартуют от 68000 рублей, а в 10% наиболее высокооплачиваемых предложений доход превышает 213000 рублей. Такой диапазон отражает различие в опыте и квалификации специалистов — от начинающих инженеров до руководителей производственных подразделений.

Цифровая трансформация навыков: диагностика и наладка в приоритете

Анализ требований в вакансиях СЗФО, в том числе в Мурманской области, за четыре года показывает взрывной рост спроса на цифровые и диагностические компетенции. Навык «пуско-наладочные работы» упоминается на 370% чаще, а «диагностика» — на 122%.

Классические инженерные навыки по-прежнему остаются ключевыми для работодателей. В топ самых востребованных компетенций в 2025 году вошли: «техническое обслуживание» — указано в 1,9 тысячи вакансий, «ремонтные работы» — в более 1 тысячи вакансий, «монтаж оборудования» — в 700, а также «контроль исправности оборудования» — в 600 вакансий.

«Мы видим, как трансформируется портрет востребованного специалиста: если раньше ключевыми были ремонт и обслуживание, то сегодня работодатели всё чаще ищут «цифровых» инженеров-механиков, способных проводить сложную диагностику, наладку и ввод в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования. Успешный инженер сегодня — это не только мастер своего дела, но и специалист, готовый к цифровизации и работе в сложных условиях», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.