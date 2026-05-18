Мурманская область. Арктика (16+)18.05.26 12:00

Работодатели Мурманской области за четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодёжи без опыта и кратно повысили спрос на гибкие навыки

Ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала динамику зарплатных ожиданий и предложений на рынке труда для молодых соискателей в Мурманской области. Данные за четыре года показывают значительный рост зарплатных ожиданий и предложений, разницу в ожидаемом заработке юношей и девушек, а также кардинальное изменение спроса на навыки со стороны работодателей.

Ожидаемые зарплаты молодёжи Мурманской области выросли более чем на 60% за четыре года

По данным анализа резюме, медианная ожидаемая зарплата молодых мурманчан без опыта работы выросла за четыре года с 35200 рублей до 56900 рублей. Рост составил +62%. При этом юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания увеличились с 40000 до 66100 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 34300 до 51800 рублей.

Предлагаемые зарплаты для молодых кандидатов без опыта: рост почти вдвое за четыре года

Динамика зарплатных предложений в вакансиях за четыре года также демонстрирует значительный рост:

медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 43500 до 73400 рублей (в 1,7 раза);

верхняя граница увеличилась с 80100 до 162200 рублей (в 2 раза);

нижняя граница поднялась с 29400 до 50800 рублей (в 1,7 раза).

Навыки: гибкие компетенции вырываются вперед

Сравнение топ-требований работодателей Мурманской области к молодым кандидатам без опыта работы за последние четыре года показывает кратный рост числа упоминаний гибких навыков:

точность и внимательность к деталям — в 4 раза;

деловое общение — в 1,3 раза;

ответственность — в 4,5 раза;

обучение и развитие — в 1,9 раза.

Что важно сегодня из специализированных навыков: в 2026 году в Мурманской области для молодёжи без опыта ключевыми навыками стали активные продажи (рост за четыре года в 1,2 раза), навыки продаж (в 1,2 раза) и выкладка товаров (в 3,1 раза). Также в топ-20 наиболее востребованных навыков вошли умение вести телефонные переговоры (в 1,3 раза), обслуживание покупателей (в 1,8 раза), умение проводить кассовые операции (в 3,9 раза).

«Рынок труда Мурманской области для молодёжи без опыта за четыре года совершил рывок: зарплатные медианные предложения выросли почти вдвое, требования сместились в сторону гибких навыков и коммуникаций, а опыт перестал быть жёстким фильтром. Компании готовы растить сотрудников с нуля, но ждут готовности брать на себя ответственность и работать в команде, обучаться и развиваться в компании», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
