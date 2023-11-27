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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 12:00

Работодатели на 13% чаще смотрят резюме соискателей со знанием английского языка

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка «Skyeng» выяснили, как увеличить шансы найти высокооплачиваемую работу и разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания английского языка.

Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать своё владение английским языком на уровнях от А1 до С2, пройдя тест, составленный методистами «Skyeng». Это бесплатная опция и она доступна соискателям любой профессии как при создании нового резюме, так и при редактировании текущего или архивного. Время прохождения теста ограничено 20-25 минутами, количество попыток – один раз в течение месяца.

Тест, разработанный «Skyeng» специально для проекта с hh.ru, направлен прежде всего на помощь соискателям в прохождении первого этапа скоринга со стороны работодателя, что позволяет увеличить шансы на трудоустройство: по данным hh.ru, резюме с подтвержденными навыками получают на 13% больше просмотров работодателями, чем без подтверждения.

После успешного прохождения теста в резюме соискателя появится сообщение о подтверждении уровня владения английским языком, которое также будет заметно всем работодателям, рассматривающим резюме. В случае если уровень знания языка не подтверждается, соискатель сможет пройти обучение в Skyeng и повысить уровень для необходимого ему в карьере, а потом еще раз пройти тест. 

Подтверждение владения английским языком действует в течение одного года.

«Мы в hh.ru продолжаем активно работать над подтверждением навыков соискателей, привлекая новых и зарекомендовавших себя провайдеров. Так, работодатели могут выделять для себя подтвержденный по навыкам талант, а соискатель подтвердить свои знания или в случае недостаточного владения навыками имеет возможность после тестирования поучиться, - говорит Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на hh.ru. – Английский язык является одним из самых распространенных требований у работодателей, в течение 2023 году он упоминался в 360 тысячах вакансий».

«Более 11 лет «Skyeng» вкладывает академические и технологические ресурсы в эффективное обучение языкам взрослых и детей. На данный момент мы — единственная онлайн-школа с собственной образовательной моделью, отвечающей всем стандартам ФГОС, ФИПИ, ФИОКО, а также современным образовательным трендам. Сегодня наиболее частой задачей наших студентов является изучение английского языка с целью трудоустройства, и наш тест разработан для таких соискателей и с учетом высоких требований к их временным затратам. Относительно небольшой набор вопросов отражает компетенции респондента с точностью, сопоставимой со многими международными тестированиями, и при этом тест «Skyeng» занимает в шесть раз меньше времени. Надеемся, эта коллаборация принесет пользу и соискателям, и работодателям», – говорит Анна Анащенко, руководитель академического департамента онлайн-школы «Skyeng».

В конце 2022 года в рамках «Skill-based» направления hh.ru стала доступна опция подтверждения навыков копирайтинга, Excel, Python, Agile, HTML, Scrum, SQL и объектно-ориентированному программированию и др. Почти каждый третий (30%) успешно проходит тест и получает в своём резюме отметку о верификации своих навыков.

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