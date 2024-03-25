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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.24 12:00

Работодатели нацелились на подростков: спрос на супер-молодых кандидатов вырос на 198% за год по всей стране

Мы видим, что запросы работодателей не всегда совпадают с возможностями и интересами подростков и, наоборот. Так, бизнес ждёт от соискателей-подростков в большей степени хорошо проработанных основных hard skills (знание ПК, грамотность, умение искать информацию и др.), но проблемы возникают и в отношении уровня soft skills.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда среди подростков и выяснили, какие тренды наблюдаются в этом сегменте.

Аналитика рынка труда по итогам за 2023 год показывает, что российские работодатели искали более 40 тысяч работников-подростков. Это на 198% больше, чем за весь 2022 год

Регионами-лидерами по спросу на самых юных работников остаются Москва и Петербург. При этом борьба за молодые кадры идёт среди и работодателей Северо-Запада, Урала, Сибири, Дальнего Востока и Севера.

Отрасли, где работодатели размещают больше всего вакансий для подростков: транспорт и доставка товаров, обслуживание и ритейл (наглядно на диаграмме 1).

Мы видим, что запросы работодателей не всегда совпадают с возможностями и интересами подростков и, наоборот. Так, бизнес ждёт от соискателей-подростков в большей степени хорошо проработанных основных hard skills (знание ПК, грамотность, умение искать информацию и др.), но проблемы возникают и в отношении уровня soft skills.

В свою очередь подростки-соискатели, как правило, больше демонстрируют развитые «мягкие» навыки такие как ответственность, работоспособность, обучаемость, а вот проработанность «твёрдых» навыков пока оставляет желать лучшего.

«Кажется, что в этом вопросе также нужны сигналы от государства с изменением образовательных программ в учебных заведениях. Среди интересных и вполне реальных мер, которые уже практикуют некоторые вузы, но далеко не все школы, хочется отметить практику среди учащихся с подготовкой резюме, которую уже делают частью образовательного процесса. Также очень полезно внедрение оценки мягких навыков среди учащихся. Кроме того, крайне важна честная профориентация. Именно честная, то есть без прикрас, но с ясным пониманием, что ждёт молодого специалиста в профессии с реальными плюсами и минусами. При этом, конечно, очень важно, чтобы профориентация в образовательных учреждениях должна идти с акцентом на спрос работодателей – это важный запрос рынка в моменте, чтобы подростки выходили из школы уже с реальным пониманием хотя бы некоторых профессий», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 2).

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