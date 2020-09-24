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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 10:15

Работодатели нарушили трудовые права несовершеннолетних

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о трудовых правах несовершеннолетних в деятельности юридического лица, осуществляющего  хозяйственную деятельность на поднадзорной территории.

Установлено, что на основании договора между комитетом по образованию администрации г. Мурманска и ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска на временные рабочие места в конкретном учреждении в июле-августе 2020 года были трудоустроены 13 несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется приказом.

Изучение приказов о приеме на работу несовершеннолетних лиц показало, что в нарушение приведенных норм законодательства в приказах о приёме на работу полагающие работникам надбавки за работу в районах Крайнего Севере не указаны.

Принимая во внимание, что работодателем нарушены трудовые права несовершеннолетних, прокуратурой Первомайского административного округа руководителю юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона.

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