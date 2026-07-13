Работодатели назвали самые востребованные навыки для рабочих

Работодатели составили рейтинг самых важных навыков для рабочих профессий, которые они ценят больше всего и за которые готовы даже доплачивать ценным кадрам.

На первом месте высокое владение инструментом и оборудованием (важно для каждой второй компании, ищущей рабочего - 53%), на втором - знание основ охраны труда и промышленной безопасности (важно для трети работодателей или 29%), на третьем - умение читать схемы (20% компаний). Именно такие навыки «синих воротничков» выделили работодатели, опрошенные hh.ru.

Топ-10 наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят российские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины опрошенных компаний - 53%. Причём с начала 2026 года работодатели упоминали умение работать с разными инструментами более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем в 2025 году.

Топ-10 востребованных профессиональных навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru: владение профессиональным инструментом и оборудованием (53%), знание и соблюдение норм охраны труда и техники безопасности (29%), чтение технических чертежей, схем и технологических карт (20%), электромонтажные и электроремонтные работы (18%), навыки настройки и наладки производственного оборудования (18%), управление подъёмно-транспортными механизмами и спецтехникой (16%), работа с измерительным и контрольным инструментом (16%), слесарная обработка и сборка металлоконструкций (14%), выполнение строительных и отделочных работ (12%), выполнение сварочных работ (8%).

Среди гибких навыков у «синих воротничков» больше всего ценятся исполнительность, добросовестность и дисциплинированность — эти качества отметили 27% работодателей. Почти каждый пятый рекрутёр обращает внимание на умение взаимодействовать с людьми и неконфликтность (23%), а также ориентацию на результат (21%) и способность работать самостоятельно без постоянного контроля (20%).

Топ-10 востребованных гибких навыков у рабочих, итоги опроса hh.ru: исполнительность, добросовестность и дисциплинированность (27%), умение работать с людьми, неконфликтность (23%), ориентация на результат (21%), способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег (20%), эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость (19%), развитое чувство ответственности, мотивированность (17%), коммуникабельность (14%), готовность к переобучению и повышению квалификации (13%), сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция (13%), внимательность (12%).

«Среди наиболее дефицитных – ответственность и надёжность, об этом говорят 34% опрошенных. Почти столько же компаний указывают на недостаток у работников критического мышления и умения решать проблемы (33%). На третьем месте — стрессоустойчивость и саморегуляция (24%). Эти навыки напрямую влияют на качество работы и готовность сотрудников выдерживать нагрузку. При этом многие работодатели отмечают, что готовы платить зарплату выше средней по рынку соискателям, обладающим необходимыми для компании компетенциями, — об этом говорят 60% опрошенных, еще 13% хотели бы это делать, будь у них дополнительный зарплатный фонд на такие цели», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 года, в том числе в СЗФО.