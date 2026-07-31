Эпоха Фиделя: в Мурманске отметят 100-летие Фиделя КастроМурманская область вошла во вторую пятёрку регионов с лучшими дорогами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.26 12:00

Работодатели назвали топ-3 навыка, которые помогут получить приглашение на работу в конкурентных профессиях

Работодатели назвали ключевые профессиональные навыки, которые могут повысить конкурентоспособность «белых воротничков» при поиске работы. Особенно актуально это для направлений с высокой конкуренцией за вакансии, где компании могут выбирать из большого числа кандидатов.

По данным исследования hh.ru*, повышенная конкуренция соискателей сегодня наблюдается среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (26 резюме на вакансию), в ИТ-сфере (hh.индекс 20), в сфере административного персонала (13), бухгалтеров, экономистов и финансистов (12). Это означает, что компании имеют широкий выбор кандидатов, а наличие востребованных профессиональных навыков может стать решающим преимуществом при трудоустройстве.

Опрошенные работодатели из разных сфер деятельности отметили, какие навыки в их компании сейчас особенно ценят при поиске новых сотрудников и на что обращают внимание при просмотре резюме в первую очередь.

Топ-3 навыки, которые работодатели ценят чаще всего у специалистов в сфере маркетинга и рекламы:

продвижение бренда и маркетинговая стратегия - 43%;

умение работать с аналитическими инструментами - 39%;

владение digital**-инструментами - 34%.

Топ-3 востребованных навыка у специалистов ИТ-сферы:

программирование и разработка ПО — 43%;

администрирование серверов и сетей — 30%;

анализ данных и работа с BI-инструментами — 27%.

Топ-3 востребованных навыка у административного персонала:

ведение деловой переписки и переговоров — 63%;

уверенное владение офисными программами — 59%;

работа с CRM-системами — 50%.

Топ-3 навыка для бухгалтеров, экономистов и финансистов:

уверенное владение профессиональным программным обеспечением — 39%;

знание 1С — 35%;

ведение бухгалтерского учета и навыки планирования и аналитики — по 35%.

При этом наряду с профильными компетенциями работодатели все чаще обращают внимание на владение инструментами искусственного интеллекта. Пока этот навык не входит в число базовых требований для большинства профессий, однако уже становится дополнительным преимуществом для кандидатов. Умение работать с искусственным интеллектом как важную компетенцию отметили 28% компаний, нанимающих административный персонал, 20% — ИТ-специалистов, 8% — инженерно-технических работников и 4% — бухгалтеров.

«Мы видим, что модель ожиданий от специалистов постепенно меняется. Если раньше работодателю было достаточно убедиться в профессиональной экспертизе кандидата, то сегодня практически в каждой офисной профессии появляется «второй слой» компетенций — цифровые инструменты, работа с данными и искусственный интеллект. Подобные требования сейчас предъявляются уже далеко не только в сфере информационных технологий. Работодатели теперь ожидают, что сотрудник сможет использовать современные инструменты для решения ежедневных задач. Для соискателей уже недостаточно просто искать и откликаться на вакансии, которые номинально соответствуют их навыкам. Важно понимать, какие умения действительно востребованы в вашей сфере, каких компетенций не хватает конкретно вам и что стоит развивать для следующего карьерного шага. По данным экспертов карьерной платформы hh.ru, один из главных трендов последних лет — осознанная «прокачка» профессиональных навыков. С 2023 года почти 4 млн россиян уже воспользовались инструментами платформы для подтверждения своих компетенций», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

 

* - цифровыми.

** - аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не только зарплата: мурманчане рассказали, что делает их счастливыми на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Соль земли. Гаврила Солодовников: плохой хороший человек». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)«Жить стало лучше»: Росстат отмечает рост зарплат и рост реальных располагаемых доходов населения-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять