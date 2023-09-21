Работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа

На днях стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа, однако работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников, а россияне не спешат делать прививки. К такому выводу пришли эксперты сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» во время опроса, когда попытались узнать, какие меры по предотвращению эпидемии гриппа среди сотрудников принимают работодатели и готовы ли россияне к прививкам. В опросе приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане из всех округов страны.

Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 38% работодателей. В 8% компаний закупают медицинские маски, в 5% — проводят санитарную обработку помещений. В 28% компаний никаких мер не предпринимают.

Опрос экономически активных россиян показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (51%), и только 28% — за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных её поддерживают респонденты моложе 34 лет (33%).

За год сторонников прививок от гриппа среди россиян стало чуть больше (25% — в 2022 году, 28% — сейчас), а работодателей, организующих вакцинацию, напротив, меньше (42 и 38% соответственно).

Время проведения опроса: 12—18 сентября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru