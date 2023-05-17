Работодатели не уверены, что возможность решать личные дела в рабочее время повышает продуктивность труда

С тем, что возможность время от времени решать личные вопросы в рабочее время повышает продуктивность труда, согласен каждый второй работодатель и 6 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Мнения работодателей относительно решения сотрудниками личных вопросов в рабочее время разошлись. В 50% компаний считают, что это положительно влияет на продуктивность труда, при этом 12% в этом однозначно уверены, а 38% скорее разделяют такое мнение: «Почему бы и нет, если это не становится системой». Ровно столько же (50%) работодателей придерживаются прямо противоположного мнения: «Если продуктивность хотя бы не снижается, это уже хорошо, а говорить о повышении не приходится».

Ожидаемо, что соискатели чаще, чем работодатели, согласны с мнением о том, что решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда. Такую позицию разделяют 6 из 10 опрошенных, причем 22% в этом однозначно уверены, а 38% скорее согласны: «Иногда случаются неотложные личные дела, и я благодарна работодателю, что мне дают возможность их сделать». Напротив, 4 из 10 не разделяют мнение о повышении результативности труда, если сотрудник тратит рабочее время на личные вопросы: 11% однозначно не согласны, а 29% скорее не согласны («В рабочее время надо работать»).

Мужчины чаще женщин убеждены в повышенной продуктивности сотрудников, которые тратят часть рабочего времени на личные дела (62% против 57% соответственно). Чем моложе респонденты, тем терпимее они по отношению к трате рабочего времени на личные дела: если среди опрошенных до 34 лет эту точку зрения разделяют 68%, то среди старшего поколения — только 51%.

Россияне стали более гибко относиться к понятию «рабочее время»: число тех, кто считает, что решение личных вопросов в рабочие часы положительно влияет на продуктивность, сегодня выше, чем когда-либо. Работодатели же стали строже: по сравнению с 2012 годом число лояльных к нецелевой трате рабочего времени снизилось на 10 п.п.

Время проведения опроса: 1—12 мая 2023 года.