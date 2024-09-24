Работодатели обсудят вопросы цифровизации региона в рамках научно-технической конференции

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области приступил к подготовке к ежегодной региональной научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации», запланированной на 31 октября. Конференция – совместный проект СПП МО и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, мероприятие объединит на своей площадке представителей крупных производственных предприятий, малого бизнеса, разработчиков программного обеспечения, представителей образования и научной сферы. Крупнейшие предприятия региона, включая Кольскую АЭС, Мурманский морской торговый порт и ФГУП «Атомфлот», Ковдорский ГОК и другие, поделятся своим опытом цифровой трансформации производства в условиях импортозамещения.

В рамках конференции работодатели обсудят системные и частные вопросы цифровизации организаций Мурманской области в условиях импортозамещения, вопросы информационной безопасности и кадровой политики. Участники поделятся своим мнением о мерах по созданию благоприятных условий для инновационного развития IT-отрасли в регионе, в том числе с применением искусственного интеллекта.