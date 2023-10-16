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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.23 18:00

Работодатели переоценивают роль похвалы в мотивации персонала

Каждый второй представитель компаний уверен, что похвала начальства стимулирует персонал работать активнее, однако одобрение руководства важно лишь 1 из 7 сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Работодатели не ошиблись в определении самого важного способа мотивации персонала к активной работе, разумеется, это деньги: премирование на первом месте и у представителей компаний (83% голосов), и у работников (52%). На втором месте у обеих категорий опрошенных — интерес к работе (57 и 48% соответственно). 54% работодателей уверены в положительном влиянии на скорость труда похвалы начальства, но на самом деле это важно лишь 16% россиян, на третьем месте у экономически активных граждан — стремление проявить себя (28% голосов). Работодатели также переоценивают важность таких факторов мотивации как отсутствие возможности переложить ответственность на других сотрудников и контроль со стороны руководства.

«Горящие» сроки выполнения работ подстегивают работать активнее каждого десятого, но представители компаний подобный фактор вообще не считают значимым.

Мужчины чаще признавались, что их заставляют поторапливаться дедлайны. Женщины более чувствительны к похвале начальства, работают активнее из интереса к своему делу или чтобы проявить свои способности.

Любовь к работе, похвала, желание показать себя и соревновательный момент влияют на скорость работы и россиян до 34 лет.

Для респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей самый действенный способ заставить работать активнее — премирование.

Время проведения опроса: 9—12 октября 2023 года.

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